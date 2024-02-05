Залужный и Буданов стали героями

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил бывшему главнокомандующему Вооруженных сил страны Валерию Залужному звание героя Украины. Документ опубликован на сайте главы государства.

«За выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу», — сказано в указе.

Документ датирован 8 февраля, когда был подписан указ об отставке Залужного, но опубликован 9 февраля. Другим указом Зеленский присвоил звание Героя Украины руководителю Главного управления разведки Кириллу Буданову.