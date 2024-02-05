В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу бывшего ректора университета «Тяфяккюр» Мушвига Атакишиева, а также Самира и Даяната Гулиевых, обвиняемых в убийстве проректора учебного заведения Тариеля Ахмедова по «заказу» Атакишиева.

Женщина сообщила, они были соседями с другим обвиняемым, Даянатом Гулиевым, а о Мушвиге Атакишиеве вообще ничего знала. По ее словам, после ареста Даяната Гулиева ее сын, Самир Гулиев, признался, что принимал участие в убийстве пожилого мужчины. Из разговора с сыном она выяснила, что у Самира и Даяната был «разговор о деньгах»: «Даянат сказал моему сыну, что поможет заработать на жизнь и построить дом. Но своего слова не сдержал».

Далее были оглашены показания свидетеля следствию. Следователям женщина рассказала, что после ареста Даяната Самир целый день провел дома, жалуясь на боль в сердце. Позже сын рассказал матери, что совершил преступление по указанию Атакишиева за 30 тысяч долларов. Однако деньги присвоил Даянат Гулиев.

Женщина попросила у суда снисхождения для сына.

Судебный процесс продолжится 21 февраля.