Новый премьер Грузии поздравил президента Алиева новость дополнена
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Кобахидзе поздравил Алиева с победой на президентских выборах, пожелал ему успехов в деятельности на благо Азербайджана.
Поблагодарив за оказанное внимание и поздравление, Алиев, в свою очередь, поздравил Кобахидзе с утверждением на пост премьер-министра Грузии, пожелал ему успехов в деятельности.
Алиев и Кобахидзе выразили уверенность в том, что дружеские, братские отношения и стратегическое партнерство и впредь будут развиваться и укрепляться, провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества.