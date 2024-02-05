Кобахидзе поздравил Алиева с победой на президентских выборах, пожелал ему успехов в деятельности на благо Азербайджана.

Поблагодарив за оказанное внимание и поздравление, Алиев, в свою очередь, поздравил Кобахидзе с утверждением на пост премьер-министра Грузии, пожелал ему успехов в деятельности.

Алиев и Кобахидзе выразили уверенность в том, что дружеские, братские отношения и стратегическое партнерство и впредь будут развиваться и укрепляться, провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества.