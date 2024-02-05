Очередная победа Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп, намеривающийся баллотироваться на пост главы страны от Республиканской партии, победил на республиканских кокусах в штате Невада. Об этом сообщает издание Assoсiated Press.

Эта победа дает Трампу голоса 26 делегатов от штата на внутрипартийном съезде, на котором будет избран кандидат в президенты от республиканцев. Конкурентом Трампа в Неваде был бизнесмен Райан Бинкли.

Главный соперник экс-президента - бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли - отказалась участвовать в кокусах в этом штате. «Мы не потратили ни цента, ни унции энергии на Неваду. Невада не является и никогда не была в центре нашего внимания», - сказала менеджер кампании Хейли Бетси Энни.

Перед этим Хейли проиграла праймериз Республиканской партии в Неваде, уступив графе «против всех». Трамп в голосовании не участвовал.