На горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре в жилом здании в поселке Мушфигабад Гарадагского района Баку.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в связи с поступившей информацией на место происшествия были немедленно направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска министерства.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что пожар возник в квартире на 3-м этаже пятиэтажного жилого дома.

Благодаря неотложным мерам, принятым в соответствии с оперативной обстановкой, пожар удалось быстро потушить, не дав ему распространиться.

В результате сгорели на площади 18 кв.м воспламеняющиеся конструкции одной из комнат трехкомнатной квартиры общей площадью 75 кв.м, расположенной на 3-м этаже пятиэтажного жилого дома. Ребенка, оказавшегося в беспомощном положении в соседней квартире, удалось спасти, его передали по назначению. В рамках мер безопасности жители здания были эвакуированы.

Большая часть пострадавшей от пожара квартиры и смежные с ней квартиры были защищены от огня.