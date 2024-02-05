Представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала отчет БДИПЧ ОБСЕ о внеочередных президентских выборах в Азербайджане.

На заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России официальный представитель МИД РФ высмеяла заявления, которые были отражены в отчете.

«Что ни сделай, какого количества кандидатов ни будет, какие у них будут платформы, партии, ничего не важно, кроме одного - политическая ангажированность из заведомо выписанного результата. У меня один вопрос к БДИПЧ ОБСЕ. Они вообще что-нибудь слышали о понятии консолидации общества в критически важный для государства момент? По-моему, ничего не слышали. А если ничего не слышали, значит они понятия не имеют, как можно наблюдать за выборами», - сказала Захарова.