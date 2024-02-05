По данным МВД, мужчина нанес колото-резаные раны своей матери Насибе Алыевой (1949 г.р.) и односельчанину Вугару Мамедову (1970 г.р.) в доме, где они проживали с матерью. Затем тем же ножом тяжело ранил другого односельчанина - Фамиля Шукюрова (1980 г.р.). Алыева и Шукюров скончались от полученных ран. В прокуратуре Кюрдамирского района возбуждено уголовное дело по статье 120.2.7 («Убийство двух и более лиц») УК Азербайджана.

Жители села рассказали haqqin.az, что 43-летний Алыев жил в доме матери: «Отец его умер много лет назад, у сестер свои семьи. У Насибы Алыевой конфликтов ни с кем не было, жила тихо-мирно. В селе поговаривают, что Алыев пристрастился к наркотикам».

По их словам, убив мать, Алыев позвал к себе домой проживавшего по соседству Вугара Мамедова с целью убийства. Мамедов в дом не вошел, и Алыев ударил его ножом в дверях. Они добавили, что у Мамедова ни с кем никакой вражды в селе не было.

После Алыев смертельно ранил соседа, который переходил улицу.

Полиция задержала его, когда он, как ни в чем не бывало, прогуливался по сельскому рынку.