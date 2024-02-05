Али Асадов поздравил премьера Грузии

9 февраля состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и новоназначенным премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

Как сообщили в пресс-службе Кабинета министров, Али Асадов поздравил Ираклия Кобахидзе с назначением на пост премьер-министра Грузии, пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

В ходе разговора стороны высоко оценили развитие дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Грузией в различных сферах, выразили надежду на дальнейшее укрепление стратегического партнерства.