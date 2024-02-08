В Азербайджанском институте пищевой безопасности (AQTİ) впервые начала работу новая мобильная фитосанитарная лаборатория палаточного типа, которая будет работать в фитосанитарной сфере.

В целях дальнейшего усиления контроля в фитосанитарной сфере и эффективной организации работы в передвижной лаборатории созданы все условия для проведения вирусологических и бактериологических исследований на насекомых и клещах, фитопатогенных нематодах, сорняках и их семенах, наносящих вред растениям.

Преимущество мобильной лаборатории в том, что она полностью готова к работе, с комфортом устанавливается в короткие сроки даже в самых отдаленных районах республики. Лаборатория позволяет проводить исследования специального назначения, устанавливая их в течение короткого времени непосредственно в очаге заболевания. А это очень важно для своевременного и своевременного проведения обследований, обеспечения оперативности диагностики.

При этом Палаточная мобильная фитосанитарная лаборатория позволяет в короткие сроки выявлять вредителей и болезни растений и растениеводческой продукции в ходе мониторинга, проводимого в регионах. Так, при возникновении кризисной ситуации по вредителям и болезням, по которым растения помещены в карантин, на любой территории республики можно будет проводить мониторинг на этих территориях и диагностировать пробы в передвижной лаборатории в полевых условиях.

Деятельность лаборатории позволяет выявлять заболевания в короткие сроки, когда существует риск распространения различных вредных организмов в регионах, что считается высоким уровнем подготовленности. Для этого в лаборатории работают высококвалифицированные специалисты.

Также мобильная лаборатория позволяет проводить испытания на достаточном количестве образцов. В зависимости от типа проводимых обследований они могут длиться от нескольких минут до нескольких часов. В лаборатории предусмотрен однонаправленный рабочий процесс. Исследования могут проводиться на морфологическом, классическом, микробиологическом и молекулярном уровнях. Лаборатория оснащена высококачественным стерео и биологическим плоским микроскопом, устройством ПЦР в реальном времени для проведения молекулярного исследования, а палатка оснащена источником бесперебойного питания (ИБП).