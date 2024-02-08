Нобелю Арустамяну захотелось в Баку: «Классно пообщались с азербайджанцами!»

Российский футбольный комментатор, журналист и блогер армянского происхождения Нобель Арустамян заявил, что хотел бы побывать в Баку, где он родился.

«Вернусь ли я в Баку? К сожалению, пока нет предпосылок, - цитирует Арустамяна российское издание «Спорт-Экспресс». - Я же в черных списках (Арустамяну был запрещен въезд в Азербайджан по причине того, что он неоднократно незаконно посещал оккупированные на тот момент территории Азербайджана без разрешения соответствующих структур нашей страны – Ред.). Сегодня меня с Баку мало что связывает, но когда-нибудь хотел бы оказаться в городе, в котором родился.

Мне был год, когда мы оттуда уехали. Родители много рассказывали о Баку, который считался одним из самых интернациональных городов в Советском Союзе. Армянские районы, никаких вопросов, все говорили по-русски».

Арустамян сообщил, что из близких родственников в Баку похоронен его дедушка по материнской линии. Он с родителями уехал из Азербайджана в конце 1988 года. Пять лет прожили в Пятигорске, а затем перебрались в Москву.

А дальше журналист стал лукавить, явно переиначивая суть истории с неприездом армянского футболиста Генриха Мхитаряна в Баку в составе лондонского «Арсенала» на финал Лиги Европы-2019 против «Челси».

«Когда в 2019-м Баку принимал финал Лиги Европы, я пытался связаться с Федерацией футбола Азербайджана, - говорит Арустамян. - Хотел донести, что одна из главных проблем в отношениях Армении и Азербайджана - отсутствие позитивной повестки и доверия. Из года в год сплошной негатив. И вот наконец-то хороший повод. В финале встречаются «Челси» и «Арсенал», за который играет Мхитарян.

Если он прилетит с командой и мне хотя бы на сутки разрешат приехать, появится шанс показать, что футбол объединяет. Я понимаю и сам чувствую боль армянского народа. Понимаю, что есть и другая сторона. Но нужно искать способ, чтобы между ними воцарился мир.

Генрих все-таки пропустил матч из соображений безопасности, а мне через общих знакомых передали, что на финал точно не попаду».