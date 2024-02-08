Нобелю Арустамяну захотелось в Баку: «Классно пообщались с азербайджанцами!»
Российский футбольный комментатор, журналист и блогер армянского происхождения Нобель Арустамян заявил, что хотел бы побывать в Баку, где он родился.
«Вернусь ли я в Баку? К сожалению, пока нет предпосылок, - цитирует Арустамяна российское издание «Спорт-Экспресс». - Я же в черных списках (Арустамяну был запрещен въезд в Азербайджан по причине того, что он неоднократно незаконно посещал оккупированные на тот момент территории Азербайджана без разрешения соответствующих структур нашей страны – Ред.). Сегодня меня с Баку мало что связывает, но когда-нибудь хотел бы оказаться в городе, в котором родился.
Мне был год, когда мы оттуда уехали. Родители много рассказывали о Баку, который считался одним из самых интернациональных городов в Советском Союзе. Армянские районы, никаких вопросов, все говорили по-русски».
Арустамян сообщил, что из близких родственников в Баку похоронен его дедушка по материнской линии. Он с родителями уехал из Азербайджана в конце 1988 года. Пять лет прожили в Пятигорске, а затем перебрались в Москву.
А дальше журналист стал лукавить, явно переиначивая суть истории с неприездом армянского футболиста Генриха Мхитаряна в Баку в составе лондонского «Арсенала» на финал Лиги Европы-2019 против «Челси».
«Когда в 2019-м Баку принимал финал Лиги Европы, я пытался связаться с Федерацией футбола Азербайджана, - говорит Арустамян. - Хотел донести, что одна из главных проблем в отношениях Армении и Азербайджана - отсутствие позитивной повестки и доверия. Из года в год сплошной негатив. И вот наконец-то хороший повод. В финале встречаются «Челси» и «Арсенал», за который играет Мхитарян.
Если он прилетит с командой и мне хотя бы на сутки разрешат приехать, появится шанс показать, что футбол объединяет. Я понимаю и сам чувствую боль армянского народа. Понимаю, что есть и другая сторона. Но нужно искать способ, чтобы между ними воцарился мир.
Генрих все-таки пропустил матч из соображений безопасности, а мне через общих знакомых передали, что на финал точно не попаду».
Тут важно напомнить, что в 2019 году Мхитарян, будучи игроком «Арсенала», устроил настоящую провокацию против Азербайджана. Изначально зная, что он не поедет в Баку на финал Лиги Европы, Мхитарян при помощи лондонского клуба поднял хай на весь мир о том, что якобы Азербайджан лишает его возможности сыграть в финале еврокубка. Когда же наша страна предоставила армянскому футболисту все возможные гарантии безопасности, он, как и ожидалось, заявил о решении в Баку не ехать. Хотя на самом деле прекрасно знал об этом заранее. Провокатор Генрих решил сыграть на этой теме, чтобы опорочить Азербайджан как организатора финала. Его друг Арустамян, конечно же, знает, какую «игру» затеяли в 2019 году Мхитарян и его окружение, но не говорит об этом.
А дальше уроженец Баку подчеркивает, что у него «на локальном уровне проблем с азербайджанцами нет».
«Вспоминаю Евро-2016 во Франции. В бургерной подсаживаются ребята: «Нобель, здравствуйте! Мы ваши земляки и коллеги из Баку». Как же классно пообщались! Через минуту забыли, кто армянин, а кто азербайджанец - обсуждали футбол, чемпионат Европы. За жизнь болтали. На прощание один из парней сказал: «У нас тут телевизионная студия, с удовольствием пригласили бы вас в эфир. Но начальство не позволит...»