Чубайс запускает в Израиле проект о России

Как сообщает «Агентство» со ссылкой на близкие к Чубайсу источники, его новый проект создается на базе одного из университетов Тель-Авива, и к нему могут быть привлечены ряд специализирующихся на РФ экспертов, с которыми в последнее время контактировал Чубайс.

В частности, недавно он посетил Ригу и встретился с историком Юрием Слезкиным, а также съездил в США, где побывал в ряде университетов и побеседовал с исследователем сталинских репрессий Стивеном Коткиным. В интервью Ксении Собчак Слезкин сообщил, что действительно встречался с Чубайсом в Риге и обсуждал вопрос об изучении России. Историк отметил, что Чубайсу интересна идея создания образовательного учреждения.

Глава Центра изучения России и Восточной Европы Тель-Авивского университета Вера Каплан рассказала изданию, что не знает об инициативе Чубайса, а к ее центру он не имеет отношения.

Чубайс ушел со всех постов, которые он занимал в России, в марте 2022 года и покинул страну. Позже его несколько раз видели в Израиле. В мае 2023 года сообщалось, что Чубайс и его жена Авдотья Смирнова запросили гражданство Израиля. Чубайс это отрицал. В июне в российском научном журнале «Вопросы экономики» вышла статья кандидата экономических наук Анатолия Чубайса «Неплатежи в российской экономике 1990-х: непредвиденный институт». В ней он был представлен как «независимый исследователь из Глазго».