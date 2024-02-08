Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 17:30

Сенат американского Конгресса наконец-то решился обнародовать законопроект, который включал бы помощь Украине, Израилю и Тайваню. Таким образом, был сделан первый шаг в преодолении тупика, в который зашла американская власть, напоминающая Тянитолкая, диковинную антилопу, персонажа сказки Корнея Чуковского, у которой две головы, смотрящие в разные стороны. Речь идет прежде всего о выделении военной помощи Украине. Произошло это знаменательное событие вскоре после того, как сенаторы большинством голосов отвергли сделку, при которой указанная помощь была бы связана с мерами по укреплению границы США. Последнее для республиканцев является приоритетной целью, однако иммиграционная реформа, которая уже навязла у американцев в ушах, вызвала противодействие у Дональда Трампа и подчиняющегося ему ультраправого воинства в Палате представителей.

Так что в верхней палате Конгресса проявили креативное мышление и приняли соломоново решение - отделить помощь границе от поддержки своих союзников. Их проект помощи Украине, Израилю и Тайваню неожиданно получил одобрение со стороны 16 сенаторов-республиканцев. В итоге его поддержали 67 членов верхней палаты, против 32. Голосование пройдет через несколько дней, но почти наверняка сторонникам билля удастся набрать 60 голосов. Согласно биллю, предложено выделить 61 миллиард Киеву, 14 миллиардов Израилю в его борьбе против ХАМАС, общая сумма составила 95,34 миллиарда. Это ассигнования, которые запросил у Конгресса президент Джо Байден, за исключением сметы на укрепление границы. Сторонники помощи Украине в США говорят, что принятие этого законопроекта станет глобальным сигналом России. С этим совершенно согласны и европейские союзники Америки. Польский премьер-министр Дональд Туск говорит, что конгрессмены должны стыдиться того, что они блокируют эту помощь, и «бывший президент Рональд Рейган, должно быть, сейчас переворачивается в гробу».

Главный вопрос сейчас заключается в том, пропустят ли этот билль в Палате представителей, где ультаправые до сего времени выступали против военной поддержки Киеву. По словам сенатора-демократа Криса Мерфи, наибольший потенциальный риск представляет оппозиция со стороны лично Дональда Трампа. Ни для кого в Америке уже не является секретом то, что он намеренно создает конфликтные ситуации для Байдена, чтобы обвинить его в неспособности их разрешить. И одновременно давит на республиканцев в Конгрессе, чтобы те затягивали с решением этого вопроса до ноябрьских выборов, которые, как убежден Трамп, он выиграет. Может ли в условиях этого паралича администрация Байдена предпринять что-либо, чтобы разблокировать ситуацию в условиях, когда Украина начала испытывать отчаянную нехватку оружия и боеприпасов? Вероятно, да. Помощник президента по национальной безопасности Джек Салливан утверждает, чтобы Белый дом будет придерживаться анонсированного проекта помощи Украине и у него нет никакого плана Б. Однако в Вашингтоне все большее число журналистов и политологов начинают предлагать свои идеи или делиться инсайдерской информацией, полученной из «заслуживающих доверия источников». Одним из них является колумнист The New York Times Дэвид Сангер. В опубликованной в этой газете статье он пишет о том, что Соединенные Штаты могли бы начать обмен вооружениями с третьими странами для продолжения поставок оружия Украине. Реально это может выглядеть так: такие страны, как Япония и Южная Корея, которые не готовы экспортировать оружие в зоны конфликта, могли бы передавать его Вашингтону, а тот направлял бы это оружие Украине.

Сангер признает, ссылаясь на сотрудников администрации Байдена, что «на горизонте нет ничего, что могло бы сравниться с мощью новых ассигнований Конгресса в размере 60 миллиардов». Однако это, по его словам, «лучше, чем ничего». Есть и еще одна идея, высказанная Робертом О’Брайеном, который при Трампе входил в Совет национальной безопасности. Он предлагает поставлять Украине только военную помощь, а масштабной экономической поддержкой этой стране должны заняться государства Западной Европы. Его аргумент состоит в том, что оппозиция консерваторов связана в первую очередь с опасениями, что экономическая помощь «может быть растащена», а с вооружениями это сделать сложнее. О’Брайен говорит, что он общался со спикером палаты Майком Джонсоном и другими республиканцами на Капитолийском холме и убежден, что если отсеять чисто военную помощь от остальной, то это будет «намного легче продать членам Палаты представителей». «Я верю, что существует довольно прочный консенсус между Трампом и наиболее консервативными республиканцами о том, что Украине надо передать оружие, которое им нужно, но одновременно следует заставить европейцев оказать экономическую помощь этой стране», - говорит он.