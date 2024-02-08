Решается вопрос «существования Грузии»: Саакашвили готовится к выборам

«Я намерен возглавить комитет политической активности нашей партии и готов быть в авангарде борьбы на предстоящих парламентских выборах. В состав этого комитета войдут лидеры ЕНД, а также общественные деятели», - заявил дистанционно из клиники Саакашвили на очередном судебном процессе против него в пятницу.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили намерен активно участвовать в предвыборной кампании учрежденной им партии «Единое национальное движение» (ЕНД). Об этом информирует Интерфакс.

Экс-президент Грузии обвинил действующие власти в подготовке фальсификации выборов в октябре, в частности, за счет «существующих только на бумаге 500 тысяч избирателей».

«Конечно, я остаюсь гражданином Украины, но смогу и в Грузии принять участие в предвыборной кампании, так как прецедент существует. Олигарх Бидзина Иванишвили принимал участие в 2012 году в выборах Грузии, являясь гражданином Евросоюза», - сказал Саакашвили.

По его словам, на выборах решается вопрос «существования или несуществования Грузии, здесь решается, будет ли у нас будущее или нет, или это будущее безнадежно потеряно».

Выборы в парламент Грузии пройдут 26 октября 2024 года. Прошлые выборы состоялись в 2020 г., на них победила партия «Грузинская мечта» бизнесмена Бидзина Иванишвили. На втором месте оказалась коалиция «Сила в единстве», куда вошли ЕНД, Республиканская партия Грузии, «Европейские демократы» и др.

Против Саакашвили в Грузии возбуждено несколько уголовных дел, по двум из которых он приговорен в общей сложности к девяти годам лишения свободы. Политик был задержан в Грузии 1 октября 2021 г.