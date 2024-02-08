Российский самолет хотел прилететь в Баку, Азербайджан не разрешил

Рейс «Уральских авиалиний» из Международного аэропорта Жуковского (Московская область) в Баку не вылетел из-за отсутствия разрешения от азербайджанских властей, сообщили РБК в авиакомпании. Самолет должен был отправиться в 08:30 по местному времени 8 февраля.

«У «Уральских авиалиний» есть назначение, а также все технические возможности для выполнения и обеспечения рейса. Причину такого решения авиавласти Азербайджана не уточнили. Причин для отказа нет, так как Уральские авиалинии - назначенный перевозчик, обладающий всеми правами и не имеющий никаких ограничений для осуществления перевозок», - заявил перевозчик.