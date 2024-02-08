Доклад ОДКБ: «Азербайджан и Турция выступают с единых позиций»

Отдел информации 18:24

Сегодня, 9 февраля, на официальном сайте Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) был опубликован аналитический материал о Турции. В нем затрагиваются процессы, происходящие внутри страны - члена НАТО, внешняя политика Анкары и другие вопросы. Аналитики ОДКБ отмечают, что в эти дни в Турции отмечается годовщина произошедшего в 2023 году землетрясения, унесшего более 50 тысяч жизней. «Предполагается, что для преодоления последствий стихии в течение 5 ближайших лет необходимо потратить порядка 150 млрд долларов. Внутриполитическая ситуация в стране остается достаточно стабильной, при этом страна сталкивается со значительными экономическими сложностями. В частности, по итогам минувшего года уровень инфляции составил 65%», - говорится в материале.

Далее говорится о «важных преобразованиях» во внешней политике Турции. Отмечается, что в середине 2000-х Анкара, осознав невозможность вхождения в Евросоюз, начала наращивать свое влияние на Ближнем Востоке, в Северной Африке, на Южном Кавказе и в Центральной Азии. «Реализация этого направления внешней политики выражается, в частности, в значительной военной и политической поддержке протурецких сил, действующих, прежде всего, в соседних Сирии и Ираке, противодействии курдским силам в этих странах, укреплении связей с Азербайджаном и стремлении к расширению влияния в Центральной Азии», - отмечает ОДКБ. В материале говорится, что в Центральной Азии Турция сталкивается с серьезной политической и экономической конкуренцией в лице Китая и России. Тем не менее, ее присутствие в регионе расширяется, о чем свидетельствует, в частности, информация о недавней успешной миссии министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, выступившего в качестве посредника на переговорах представителей Кыргызстана и Таджикистана. Результатом стало значительное продвижение переговорного процесса, в том числе согласование очередного участка межгосударственной границы. «Серьезного внимания заслуживают отношения Анкары и с другими государствами – членами ОДКБ. Контакты с Россией содержат как элементы тесного взаимодействия, так и конкуренции. Проблемные вопросы связаны, главным образом, с противоречиями по Сирии, где Анкара и Москва поддерживают разные стороны конфликта. На этом фоне достаточно успешно развивается экономическое сотрудничество», - отмечается в материале. Далее аналитики ОДКБ пишут, что на запланированный, но отложенный визит президента России Владимира Путина в Анкару возлагались большие надежды. Согласно последним данным, поездка может состояться в мае. Главной темой предстоящих переговоров Путина и Эрдогана станет газовый вопрос. Но есть и такие темы, по которым стороны не могут достичь взаимопонимания, и одна из них касается Украины.

«По кавказской проблематике Турция традиционно выступает с единых позиций с Азербайджаном. Граница с Арменией по-прежнему закрыта, Анкара настаивает на урегулировании армяно-азербайджанского конфликта на условиях Баку. Раздражающие факторы сохраняются в отношениях Турции с Европой и США. Так, турецкое руководство недовольно поддержкой Западом действий Израиля в Газе, а также неоправданно жесткими, по его мнению, действиями против йеменских хуситов, действующих в проливе Баб-эль-Мандеб. Дополнительную нервозность в эти отношения вносила позиция Анкары относительно приема в НАТО Швеции, от которой Турция требовала внести изменения в ряд законов, препятствовавших выдаче иностранным государствам лиц, обвиняемых в совершении преступлений (речь шла о проживающих в Швеции курдских активистах), а также покупка турецкой стороной российских зенитных систем С-400, против чего возражали в Вашингтоне.