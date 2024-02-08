В Украине разрешили круглосуточную мобилизацию

Кабинет министров Украины разрешил круглосуточную работу ТЦК (Территориальный центр комплектования и социальной поддержки - органы военного управления, обеспечивающие выполнение законодательства по вопросам воинской обязанности и военной службы, мобилизации и мобилизационной подготовки), заявил представитель Кабмина в Верховной Раде Сергей Мельничук.

«Теперь прием граждан в ТЦК и СП будет происходить круглосуточно. Это касается как учета призывников, так и учета транспортных средств. Круглосуточными также станут медицинские осмотры и психологические обследования ВЛК. Кроме того, ТЦК и СП получили возможность круглосуточно рассматривать дела об административных правонарушениях и накладывать взыскания», - сообщил Мельничук.

Обновленная версия правительственного законопроекта о мобилизации в среду, 7 февраля, была поддержана Верховной Радой в первом чтении. Документ, в частности, предусматривает снижение призывного возраста с 27 до 25 лет, а также исключение из перечня выводов военно-врачебной комиссии (ВЛК) категории «ограниченно годный».

Все, кто имеет такой статус, будут обязаны еще раз пройти военно-врачебную комиссию и должны быть признаны либо пригодными, либо непригодными для службы. В то же время, людей с инвалидностью всех групп предлагается освободить от военной службы. Они смогут присоединиться к армии по собственному желанию.