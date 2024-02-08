Пенсионное обеспечение: рост приобрел устойчивый характер наш комментарий
Повышение уровня социальной защиты пенсионеров, составляющих значительную часть населения Азербайджана, имеет принципиальное значение. Вот почему так важен фактор стабильного наращивания размера пенсий, осуществляемый при реализации полномасштабных социальных реформ.
Достаточно отметить, что в рамках четырех пакетов социальных реформ, реализованных в 2018-2023 годы Министерством труда и социальной защиты населения, которые охватили в общей сложности четыре миллиона граждан Азербайджана, в 2,5 раза возросли минимальные пенсии и в 2,1 раза - среднемесячные.
Только за последний год среднемесячный размер пенсий в Азербайджане вырос на 19 процентов. Всего же в 2023 году на выплату пенсионного обеспечения граждан было направлено 5 миллиардов 726 миллионов манатов, что на 16 процентов, или на 781 миллион манатов больше, чем в предыдущем году.
Что же касается финансирования пенсий в 2024 году, то для него предусмотрена сумма в 6,5 миллиарда манатов, то есть, примерно, на 800 миллионов манатов больше, чем в прошлом году.
Новое распоряжение, подписанное президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, предусматривает очередное повышение пенсионного обеспечения. Все без исключения пенсии, определенные до 1 января 2024 года, повышены в соответствии с ростом среднемесячной зарплаты в 2023 году на 11,2 процента. Как ожидается, очередное повышение приведет к росту среднемесячной пенсии в стране с 436 до 485 манатов, а среднемесячной пенсии по возрасту - с 467 до 519 манатов.
Таким образом, среднемесячная пенсия, составлявшая в 2018 году 208 манатов, выросла до сегодняшних 485 манатов. Что же касается среднемесячной пенсии по возрасту, то за последние пять лет она увеличилась с 234 до 519 манатов.
Еще один позитивный момент заключается в том, что значительное повышение среднемесячной оплаты труда по стране, ставшее следствием последовательных социальных реформ, одновременно приводит к росту пенсионных выплат путем индексации с более высоким процентом, которая проводится в каждом январе.
Помимо этого, по итогам каждого минувшего года на личных счетах пенсионеров, в соответствии с годовым уровнем индекса потребительских цен так же индексируется и растет застрахованная часть пенсионного капитала.
В январе 2024 года указанный пенсионный капитал, в соответствии с прошлогодним уровнем потребительских цен, был проиндексирован и повышен на 8,8 процента. Это важный момент: когда застрахованные граждане видят, что накопленные ими пенсионные средства увеличиваются не только за счет личных социальных отчислений, но и за счет государства, у них появляется интерес к более активному участию в системе социального страхования.
С другой стороны, происходящий сегодня в Азербайджане рост пенсионного капитала создает у граждан уверенность в том, что при достижении права на пенсию или пенсионного возраста им будет гарантирована более высокая сумма выплат.