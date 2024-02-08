Достаточно отметить, что в рамках четырех пакетов социальных реформ, реализованных в 2018-2023 годы Министерством труда и социальной защиты населения, которые охватили в общей сложности четыре миллиона граждан Азербайджана, в 2,5 раза возросли минимальные пенсии и в 2,1 раза - среднемесячные.

Только за последний год среднемесячный размер пенсий в Азербайджане вырос на 19 процентов. Всего же в 2023 году на выплату пенсионного обеспечения граждан было направлено 5 миллиардов 726 миллионов манатов, что на 16 процентов, или на 781 миллион манатов больше, чем в предыдущем году.

Что же касается финансирования пенсий в 2024 году, то для него предусмотрена сумма в 6,5 миллиарда манатов, то есть, примерно, на 800 миллионов манатов больше, чем в прошлом году.

Новое распоряжение, подписанное президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, предусматривает очередное повышение пенсионного обеспечения. Все без исключения пенсии, определенные до 1 января 2024 года, повышены в соответствии с ростом среднемесячной зарплаты в 2023 году на 11,2 процента. Как ожидается, очередное повышение приведет к росту среднемесячной пенсии в стране с 436 до 485 манатов, а среднемесячной пенсии по возрасту - с 467 до 519 манатов.

Таким образом, среднемесячная пенсия, составлявшая в 2018 году 208 манатов, выросла до сегодняшних 485 манатов. Что же касается среднемесячной пенсии по возрасту, то за последние пять лет она увеличилась с 234 до 519 манатов.