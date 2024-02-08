МИД РФ приветствует результаты выборов в Азербайджане

В России приветствуют успешное проведение президентских выборов в Азербайджане. Об этом говорится в заявлении МИД России.

«Российская сторона приветствует успешное проведение выборов в Азербайджане и настроена на дальнейшее укрепление союзничества и стратегического партнерства с Азербайджанской Республикой, активную совместную работу по международным и региональным вопросам, в том числе по реализации всего комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне по нормализации армяно-азербайджанских отношений», - отмечается в сообщении.

Внеочередные президентские выборы состоялись в Азербайджане 7 февраля. По предварительным данным ЦИК Азербайджана, поступившим со 100% избирательных участков, Ильхам Алиев лидирует на выборах, набрав 92,12% голосов.