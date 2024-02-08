Какая судьба уготована кинотеатру «Дружба»?

В связи с распространившейся информацией о сносе кинотеатра «Дружба» представители Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры совместно с сотрудниками соответствующих учреждений осмотрели здание.

В ведомстве отметили, что планируется сохранение здания, восстановление пришедших в аварийное состояние архитектурных элементов, а также проведение в здании укрепительных работ.

Было отмечено, что здание кинотеатра «Дружба», расположенное на проспекте Азадлыг, 76, не входит в перечень недвижимых памятников истории и культуры, взятых под государственную охрану, а находится в частной собственности. Однако, учитывая историческое значение здания, построенного в 1952 году, рассматриваются предложения о его включении в список недвижимых исторических и культурных памятников.