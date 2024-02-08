Демократы и республиканцы в Киеве

В Киев приехала делегация американских конгрессменов. В ее состав вошли как демократы, так и республиканцы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла США в Украине Бриджит Бринк.

"Приятно приветствовать в Киеве двухпартийную делегацию Конгресса", - написала посол.

По ее словам, делегацию возглавил председатель комитета разведки Конгресса, член Палаты представителей республиканец Майк Тернер. В ее состав вошли: член Палаты представителей республиканец Френч Хилл, член Палаты представителей демократ Эбигейл Спанбергер и член Палаты представителей республиканец Зак Нанн.