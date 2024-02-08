Израиль планирует эвакуацию Рафаха

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил военным готовить план эвакуации мирного населения и ликвидации остающихся четырех батальонов радикального движения ХАМАС в городе Рафах на юге сектора Газа. Об этом сообщила канцелярия премьера.

"Невозможно достичь цели войны по уничтожению ХАМАС, оставив четыре батальона ХАМАС в Рафахе. С другой стороны, очевидно, что масштабная операция в Рафахе требует эвакуации мирного населения из зон боевых действий. Именно поэтому премьер-министр поручил ЦАХАЛ и службам безопасности представить Кабинету министров двойной план: как эвакуации населения, так и ликвидации батальонов [ХАМАС]", - говорится в сообщении.

8 февраля заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель заявил, что Соединенные Штаты не видят пока адекватных действий со стороны Израиля при планировании военной операции в Рафахе и не поддерживают ее без учета потребностей мирных палестинцев. По его словам, проведение такой операции без серьезного планирования в районе, где "находится миллион человек, было бы катастрофой". Дипломат добавил, что Израилю необходимо учитывать потребности мирных жителей, и должна сохраняться возможность доставки гуманитарных грузов нуждающимся.