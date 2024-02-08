Более сотни задержанных в Стамбуле

Свыше 100 человек задержаны по делу о теракте у дворца правосудия в Стамбуле 6 февраля. Расследование продолжается, в том числе на предмет причастности к нападению внешних сил, сообщил глава Минюста Турции Йылмаз Тунч.

"К настоящему времени задержаны 102 человека, в том числе 96 по подозрению в причастности к террористической деятельности, продолжаются их допросы. Расследование ведется всесторонне, в том числе на предмет связи с внешними силами", - сказал министр в эфире телеканала TRT Haber.

Ранее сообщалось о задержании 90 человек. Дело расследует прокуратура Стамбула.

По данным МВД Турции, попытку совершить теракт у входа в здание дворца правосудия в районе Чаглаян предприняли двое членов террористической организации "Революционная народно-освободительная партия - фронт". Местные СМИ сообщали, что в день нападения в здании суда слушалось дело, обвиняемой по которому была сестра одной из нападавших. По версии следствия, террористы планировали освободить ее.