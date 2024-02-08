Центральный районный суд Волгограда постановил отправить в СИЗО жительницу Самары Алену Агафонову, «пощекотавшую» на видео монумент «Родина-мать». Об этом сообщает областное управление СК.

Меру пресечения избрали до 9 марта в рамках дела о реабилитации нацизма. Агафоновой вменяют осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное в интернете (часть 4 статьи 354.1 УК). О задержании жительницы Самары стало известно сегодня утром.

Поводом для уголовного дела стало видео, которое Агафонова опубликовала в инстаграме в июле. В ролике девушка, стоящая недалеко от монумента «Родина-мать» на Мамаевом кургане, двигает пальцами таким образом, чтобы зрителю казалось, что она щекочет грудь скульптуре, напевая при этом популярную цирковую мелодию.

Позднее внимание на видео обратил провластный блогер Александр Талипов, после чего против самарчанки возбудили уголовное дело об осквернении мест захоронения (часть 1 статьи 244 УК), поскольку на Мамаевом кургане находится братская могила. Какую меру пресечения тогда назначили девушке, неизвестно, однако позднее она смогла уехать из России, после чего ее объявили в розыск.

Когда Агафонова вернулась в страну, ее задержали в московском аэропорту и затем этапировали в Волгоград. Вероятно, в ходе расследование дела обвинение переквалифицировали со статьи 244 УК на 354.1 УК. В двух последних пресс-релизах волгоградского следственного комитета статья 244 УК не упоминается.

По мнению силовиков, разместив ролик, Агафонова «осуществила безнравственные и циничные действия, оскорбляющие символ стойкости советского народа во время Великой Отечественной войны».