Кто заменит Сырского?

Генерал-лейтенант Александр Павлюк сменит на посту командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского, ранее назначенного главнокомандующим украинской армией. Об этом сообщает издание "Зеркало недели" со ссылкой на свои источники в Минобороны страны.

Павлюк на данный момент занимает пост первого заместителя министра обороны Украины.

Он родился в 1970 году в Житомирской области, окончил Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище, в 1991-1993 годах служил в 47-й гвардейской танковой дивизии на территории Германии. В августе 1993 года перешел в ВСУ.