Сийярто раскритиковал Евросоюз

Евросоюз потерял свой политический вес и конкурентоспособность, поскольку оказался под контролем Соединенных Штатов, и от этого ему надо избавляться. Такое мнение высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, находящийся в Нью-Йорке на сессии Генассамблеи ООН.

"Европейский союз в последнее время сильно потерял свой вес, престиж и конкурентоспособность, потому что не смог изолировать войну [в Украине] и вместо этого придал ей практически глобальный характер. Он не смог остановить войну и повернуть ситуацию в сторону мира, а сделал ее еще более серьезной, поставляя вооружения [в зону конфликта]", - заявил глава МИД Венгрии в беседе с телекомпанией М1.

"Евросоюз также не смог защитить своих граждан от массовых потоков нелегальной миграции. Напротив, он постоянно поощряет эти миграционные потоки. И Евросоюз не смог повысить свою собственную экономическую конкурентоспособность", - добавил Сийярто.

По его мнению, это произошло "потому, что нынешнее руководство ЕС и многих крупных европейских государств практически отказалось от собственной воли и переключилось на своего рода режим наблюдения". "По сути, они действуют в соответствии с руководящими принципами, решениями и ожиданиями демократической администрации в Вашингтоне", - пояснил министр. Он считает, что "давление со стороны Вашингтона достигает цели во многих европейских столицах", в том числе в Брюсселе.