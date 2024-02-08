Никарагуа грозит иском Риши Сунаку

Никарагуа пригрозила премьер-министру Великобритании Риши Сунаку обращением в Международный суд за "соучастие в военных преступлениях Израиля".

Страна пригрозила британскому правительству обращением в Международный суд, заявив, что оружие, которое они предоставили Израилю, могло быть использовано "для облегчения или совершения нарушений Конвенции о геноциде" в Газе, и что их действия - это "решение о привлечении ее к ответственности в соответствии с международным правом".

В рамках этой же акции они также направили письменное предупреждение Германии, Нидерландам и Канаде.

В своем коммюнике Никарагуа заявила, что эти государства были поставлены в известность о ее "решении привлечь их к ответственности в соответствии с международным правом за грубые и систематические нарушения Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него".