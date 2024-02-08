Мирзоян в Париже обсудил Южный Кавказ

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в Париже встретился с министром Европы и иностранных дел Франции Стефаном Сежурне. Об этом сообщают армянские СМИ.

Дипломаты обсудили вопросы, связанные с ситуацией в сфере безопасности на Южном Кавказе. Министр иностранных дел Армении высоко оценил особое внимание и усилия Франции, направленные на преодоление вызовов безопасности на Южном Кавказе, а также установление справедливого и стабильного мира.

Сежурне подтвердил поддержку Францией посреднических усилий ЕС и США.