Алиев продолжает получать поздравления

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю победы на президентских выборах. "В Кыргызстане высоко ценят Ваш личный вклад в развитие дружественных кыргызско-азербайджанских отношений, которые сегодня носят стратегический характер. Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашей совместной работы по углублению всестороннего сотрудничества между нашими странами", - говорится в письме.

Также президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю победы на президентских выборах. "Это решение избирателей важно не только для Азербайджана и его народа, но и для мира во всем регионе и на планете. Мы в Сербской Республике внимательно отслеживали избирательную кампанию и результаты выборов в Азербайджане, и я открыто выразил свою однозначную поддержку и надежду на Вашу победу", - отметил Милорад Додик.