Алиев продолжает получать поздравления
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю победы на президентских выборах.
"В Кыргызстане высоко ценят Ваш личный вклад в развитие дружественных кыргызско-азербайджанских отношений, которые сегодня носят стратегический характер. Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашей совместной работы по углублению всестороннего сотрудничества между нашими странами", - говорится в письме.
Также президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю победы на президентских выборах.
"Это решение избирателей важно не только для Азербайджана и его народа, но и для мира во всем регионе и на планете. Мы в Сербской Республике внимательно отслеживали избирательную кампанию и результаты выборов в Азербайджане, и я открыто выразил свою однозначную поддержку и надежду на Вашу победу", - отметил Милорад Додик.
Кроме того, сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович направила президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю победы на президентских выборах.
"Доверие, оказанное Вам азербайджанским народом, является подтверждением его желания, чтобы ранее проводимая позитивная и ответственная работа, прогресс, стабильность и благополучие продолжались и в будущем. Уверена, что в рамках Вашего мандата добрые отношения между Боснией и Герцеговиной, Сербской Республикой и Азербайджанской Республикой и впредь будут развиваться в русле дружбы, что сотрудничество будет еще более эффективным и плодотворным на общее благо наших стран и народов", - говорится в письме.