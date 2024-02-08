Шольц: Без США будет сложно

Европа будет продолжать оказывать помощь Украине, но без США ситуация станет крайне сложной. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в Вашингтоне.

"Европа может внести большой вклад, но без вклада США ситуация для Украины была бы очень и очень сложной, - заявил канцлер. - Мы хотим этого вместе избежать". "Надеюсь, что весь Конгресс примет это решение [о выделении помощи Киеву]", - добавил глава германского Кабмина. - "Поэтому нам ясно, что сейчас нам нужно не только четко выражать свою солидарность с Украиной, но и подкреплять это действиями".