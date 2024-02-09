У Украины новый начальник Генштаба

Новым начальником Генерального штаба ВСУ стал Анатолий Баргилевич. До него этот пост занимал Сергей Шаптала. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

"Новым начальником Генштаба по предложению главкома Александра Сырского назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича. Опытный человек - понимает задачи этой войны и украинские цели", - заявил глава Украины.