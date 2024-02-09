Гутерриш предпочел историю Средневековья просмотру интервью Путина

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не ознакомился с интервью, которое российский лидер Владимир Путин дал американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом рассказал официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

По словам Дюжаррика, "когда генсек наконец-то приходит домой, новости — это последнее, что он делает".

Представитель генсека ООН уточнил, что "вне зависимости от того, что показывают, он погружен в чтение книг по истории Средневековья".