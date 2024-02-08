Григорян о новой встрече с Мустафаевым

В ходе состоявшегося 31 января заседания комиссий по делимитации армяно-азербайджанской границы были обсуждены текущие вопросы. Об этом заявил вице-премьер Правительства Армении Мгер Григорян.

«У нас есть рабочий порядок, одобренный обеими странами. У нас есть договоренность, что мы будем информировать о результатах встреч в тех рамках, которые официально публикуются. У нас пока нет договоренности о следующей встрече, но я думаю, что мы ее организуем в ближайшее время», – отметил он.

Предыдущее заседание 31 января возглавляли заместители премьер-министров обеих стран – Шахин Мустафаев от Азербайджана и Мгер Григорян от Армении.