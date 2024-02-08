По словам мэра города Игоря Терехова, повреждена гражданская инфраструктура. По неподтвержденным данным горит промзона на севере города.

В Харькове прозвучала серия взрывов в результате атаки беспилотников.

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В Одессе сегодня раздаются громкие звуки. В Одесской области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает РБК-Украина.

По информации, в городе работают системы противовоздушной обороны.

Также о взрывах в Херсоне сообщил глава местной администрации Роман Мрочко.