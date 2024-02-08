Налет «шахедов» на Харьков видео; обновлено 1:14
В Харькове прозвучала серия взрывов в результате атаки беспилотников.
По словам мэра города Игоря Терехова, повреждена гражданская инфраструктура. По неподтвержденным данным горит промзона на севере города.
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В Одессе сегодня раздаются громкие звуки. В Одесской области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает РБК-Украина.
По информации, в городе работают системы противовоздушной обороны.
Также о взрывах в Херсоне сообщил глава местной администрации Роман Мрочко.