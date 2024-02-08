Посол о многообещающих ирано-армянских отношениях

Иран всегда был частью решения региональных проблем и кризисов. В это непростое время моя страна продолжит свои усилия по обеспечению мира и стабильности в регионе. Иран поддерживает стабильный мир в регионе. Об этом заявил посол Ирана в Армении Мехди Собхани.

"Иран приветствует и поддерживает региональные инициативы, в том числе представленную премьер-министром Пашиняном инициативу "Перекресток мира", направленную на разблокировку коммуникаций в рамках национального суверенитета стран", - заявил дипломат.

Он выразил уверенность, что будущее ирано-армянских отношений многообещающее, и никакая сила не сможет этому помешать.