Российская армия «на грани взятия» Авдеевки, пишет The Telegraph.

«Несмотря на ужасающие человеческие жертвы, силы Владимира Путина, похоже, наконец-то оказались на грани взятия Авдеевки – или того, что от нее осталось. На прошлой неделе российские войска достигли разрушенных окраин города, что вызвало предупреждение мэра Виталия Барабаша о том, что ситуация сейчас «критическая», – говорится в статье.

Издание пишет, что «ценность Авдеевки скорее символическая, чем стратегическая».

«Но если русские действительно одержат там победу, повествование о победе может больше не сводиться только к грубой российской военной мощи. Будут также заданы вопросы о том, ослабевают ли собственные силы Украины, истощенные не только двумя годами безжалостных ударов, но и ослаблением поддержки Запада», – добавляет автор.

«Общее мнение таково, что если Авдеевка падет, в этом будет вина Америки. Задержки с поддержкой были слишком велики, у украинцев все заканчивается, а европейцы еще не могут компенсировать эту потерю. Главное, что не хватает артиллерийских боеприпасов и ракет, их порой почти нет», — говорит Глен Грант, бывший атташе по вопросам обороны Великобритании в странах Балтии и бывший советник Министерства обороны Украины.