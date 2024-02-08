Первое заявление Залужного после увольнения

Валерий Залужный сделал первое заявление после увольнения с должности главнокомандующего Вооруженными силами и получения звания Героя Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Залужный отметил, что для него большая честь получить звание Героя Украины.

«Честь и ответственность, которые я испытываю перед каждым защитником и защитницей Украины, несмотря на то, что сейчас не занимаю должностей. Это ваша награда, потому что именно вы - настоящие Герои! С преданностью и благодарностью служу и буду служить Украинскому народу!» - написал он.