Фархад Мамедов, автор haqqin.az 02:30

Мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией с участием посредников, фактически, прекратились с середины прошлого года. Ни Брюссельский, ни Московский форматы в настоящее время не работают. Причины этого уже известны, хотя после завершения внеочередных президентских выборов в Азербайджане многие наблюдатели считают возможным восстановление Брюссельского и Вашингтонского форматов.

Председатель Совета Европейского Союза Шарль Мишель поздравил в ходе телефонного разговора Ильхама Алиева с победой на выборах. В свою очередь, президент Азербайджана подчеркнул свою приверженность восстановлению Брюссельского формата. Тем не менее, говорить о возможности встречи в Брюсселе в ближайшей будущем президента Азербайджана с премьер-министром Армении при посредничестве Европейского Союза еще слишком рано. Также маловероятно, что будет согласована встреча министров иностранных дел в Вашингтоне с участием госсекретаря США. В создавшейся «патовой» ситуации международные эксперты задаются вопросом, насколько эффективным могут быть прямые переговоры между сторонами, без участия посредников? Напомним, что официальный Баку еще в прошлом году предлагал армянской стороне переговоры напрямую или в нейтральной стране. Официально Армения эту идею не отвергала, предпочитая утверждать, что таких предложений пока не поступало. Тем не менее, практика прямых переговоров отнюдь не чужда обеим сторонам. Именно благодаря прямому диалогу, Армения и Азербайджан достигли в декабре прошлого года беспрецедентного соглашения между аппаратом премьер-министра Армении и администрацией президента Азербайджана.

Помимо этого, на границе двух стран ведутся прямые переговоры между пограничными комиссиями, которые возглавляют вице-премьеры Армении и Азербайджана. В частности, последняя такая встреча состоялась 31 января. К слову, и рабочие переговоры по проекту мирного договора также ведутся напрямую, без посредников. В рамках прямого диалога азербайджанские и армянские дипломаты продолжают обмениваться проектами мирного соглашения. «Армения и Азербайджан достаточно взрослые, чтобы самостоятельно решать оставшиеся вопросы», - подчеркнул в интервью вашингтонской редакции «Радио Свобода» спецпредставитель президента Азербайджана Эльчин Амирбеков. По словам Амирбекова, в период обострения конкуренции между Россией и Западом, международных посредников в регионе куда больше заботят геополитические мотивы, нежели достижение мира на Южном Кавказе. Однако армянское руководство опасается своей уязвимости при прямых переговорах с более сильным Азербайджаном. В том смысле, что, если Ереван не согласится с требованиями Баку, последний может навязать их силой.

«Двусторонний подход работает во вред Армении», - подтверждает опасения руководства Армении Беньямин Погосян, старший научный сотрудник Ереванского аналитического центра APRI Armenia. По его словам, Армения хочет, чтобы посредники были гарантами любой потенциальной сделки, «поскольку между Арменией и Азербайджаном продолжает существовать дисбаланс сил», а посредники могли бы помочь его нивелировать. По мнению Погосяна, в Ереване не хотят, чтобы сложилось впечатление, будто Баку заставил армянскую сторону вступить в прямые переговоры. По его словам, правительство Армении обеспокоено тем, что, если Азербайджан аннулирует мирное соглашение, то Армения останется без защиты. «Но поскольку все карты в руках Баку, у них (армянских властей) нет иного выбора, кроме как согласиться на прямые переговоры», - констатирует Погосян.

Армянский эксперт отметил, что, отказ премьер-министр Армении Никола Пашиняна присоединиться к переговорам в двустороннем формате, во-первых, позволил бы говорить об Армении, как о «неконструктивной стороне», а, во-вторых, в отсутствии переговоров возрастает вероятность военной эскалации. По словам Погосяна в Ереване решили, что лучше уж двусторонние переговоры, нежели их отсутствие. В свою очередь, западные дипломаты положительно относятся к отказу Азербайджана и Армении от услуг посредников и переходу к прямым переговорам. «Переход к двусторонним переговорам сам по себе должен быть обнадеживающим признаком, - сказал на условиях анонимности в беседе с изданием RFE/RL один из западных дипломатов, знакомый с переговорами. - Я действительно думаю, что это было бы важно, учитывая, что Армения высказалась в поддержку заявки Азербайджана провести у себя 29-й сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) и сняла свою кандидатуру в пользу Баку. В ответ на что Азербайджан поддержал кандидатуру Армении на членство в бюро восточноевропейской группы COP. Это сигнализирует нам о том, что, вероятно, происходит больше дискуссий, чем, возможно, они говорят о них публично. И это хорошо». Как известно, одним из препятствий для достижения мира является невыполнение Арменией обязательства по обеспечению беспрепятственного транспортного сообщения между восточными районами Азербайджана и Нахчываном. Азербайджанская сторона против того, чтобы Армения осуществляла таможенный и пограничный контроль над коридором, который, в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года должны обеспечивать пограничные войска России.

Дипломат заявил в этой связи, что Запад предлагает альтернативные механизмы обеспечения безопасности транспортных маршрутов, предполагающих, что ответственность за безопасность и таможенный контроль возьмут на себя коммерческие компании или одна из международных организаций. «Американские и европейские цели гораздо более беспристрастны и действительно направлены на достижение прочного и достойного мира, - подчеркнул дипломат. - Я не знаю, могу ли я сказать то же самое о намерениях России», С переговорщиками или без них, но Армении и Азербайджану все равно придется преодолевать разногласия по другим важным вопросам, в числе которых демаркация общей границы, определение судьбы нескольких небольших анклавов, созданных Советским Союзом, вопросы управления новыми транспортными связями между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Сообщается, что соглашение, по которому ведутся переговоры, призвано стать лишь рамочным заявлением о принципах. В частности, о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

Уже упоминавшийся Биньямин Погосян говорит, что объем обсуждаемого в настоящее время проекта мирного договора между Азербайджаном и Арменией составляет не более 2-3 страниц, включающих 15-20 пунктов. «Вероятно, там не будет упоминаний о коммуникациях, коридорах, анклавах, картах и т.д., - считает Погосян. — Все это не будет частью этого соглашения. По сути, оно оставляет открытыми для будущих переговоров все суверенные вопросы». Напомним, что один из главных принципов мирного договора заключается в том, что стороны не должны предъявлять друг другу территориальные претензии. Поскольку нынешняя Конституция Армении ссылается на Декларацию независимости, которая их содержит, официальный Баку считает, что для достижения армяно-азербайджанского мирного договора должна быть изменена Конституция Армении. Премьер-министр Никол Пашинян согласен с позицией Баку и уже начал общественную дискуссию. Одновременно армянская сторона и ее западные союзники периодически обвиняют Азербайджан в том, что он предъявляет Армении какие-то территориальные претензии и даже готовится начать против Армении военные действия. В интервью вашингтонской редакции «Радио Свобода» спецпредставитель президента Азербайджана Эльчин Амирбеков решительно отверг эти утверждения. По его словам, цель подобных инсинуаций - отвлечь внимание мировой общественности от того факта, что Армения до сих пор не только не отказалась от территориальных претензий к Азербайджану, но и поддерживает их на законодательном уровне.