Джейхун Наджафов, собкор 03:44

Едва избавившись от дешевых российских энергоносителей, заполонивших европейский рынок, Брюссель столкнулся с проблемой торгового дисбаланса, складывающегося между Евросоюзом и КНР явно не в пользу Брюсселя. О том, что Европе придется решать обе эти задачи еще в прошлом году предупреждал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, заявивший на одном из заседаний Европарламента: «Экономическое процветание Евросоюза основывалось на Китае и России. Но в ситуации, когда старого мира больше нет, безопасность никому не гарантирована, непонятно, где именно место Европы…»

На прошедшем в декабре 2023 года саммите Евросоюз-КНР глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделала Пекину «последнее европейское предупреждение», упрекнув китайских партнеров в недобросовестной конкуренции и выразив обеспокоенность тем, что введенные Пекином ограничения на импорт и щедрые субсидии для китайских фирм ставят европейские компании в крайне невыгодное положение, увеличивая и без того огромный дефицит в торговле с КНР. Тогда же фон дер Ляйен отметила, что Поднебесная является крупнейшим экономическим партнером ЕС, а ежедневный объем двухсторонней торговли составляет ошеломляющие 2,3 миллиарда евро. «Импорт ЕС из Китая превышает экспорт почти на 400 миллиардов евро, - подчеркнула глава Еврокомиссии. – За последние двадцать лет этот дефицит вырос в десять раз и удвоился за последние два года. Этот искусственный дисбаланс просто недопустим!..»

Урсулу фон дер Ляйен поддержал президент Европейского совета Шарль Мишель, добавивший: «Мы ожидаем, что Китай предпримет более конкретные действия по улучшению доступа к рынкам и инвестиционной среды для иностранных компаний». Но, как показали дальнейшие события, предупреждения лидеров Евросоюза сколько-нибудь заметное действие на китайских товарищей не возымели. Как пишет один из столпов мировой политической журналистики медиаструктура Politico, европейские производители солнечных модулей обратились в Еврокомиссию с просьбой оказать им срочную финансовую помощь, ибо в противном случае через несколько недель вся отрасль Европы рухнет.

По словам владельцев компаний, они столкнулись с экзистенциальным кризисом из-за субсидируемых китайских предприятий, которые наводнили рынок ЕС дешевыми солнечными панелями, вызвав тем самым волну банкротств в отрасли солнечной энергетики. В Европейской комиссии заявили, что ищут выход из ситуации, но пока не собираются ограничивать китайский импорт и вкладывать миллиарды евро для спасения от банкротства производителей солнечных панелей. «Ситуация действительно очень тревожная, - подтвердил Йохан Линдал, генеральный секретарь Европейского совета по производству солнечной энергии (ESMC), представляющий интересы местных производителей. - Если не будет сильной политической поддержки, то в ближайшие пару месяцев мы можем потерять большую часть европейской промышленности». Хотя Еврокомиссия начала переговоры о вариантах помощи производителям, она, в ходе дебатов в Европарламенте отказалась брать на себя какие-либо обязательства. Мейрид МакГиннес, глава финансовых служб ЕС, признала, что низкие цены на китайские панели «действительно являются проблемой для производителей солнечных панелей в ЕС, а потому будут приложены все усилия на техническом и политическом уровне, чтобы помочь европейским производителям».

Евродепутаты, лоббирующие в Брюсселе интересы компаний солнечной промышленности SolarPower Europe и ESMC, в течение нескольких месяцев призывали EC выкупить часть акции производителей, смягчить законодательство о государственной помощи отрасли и принять законы, благоприятствующие местным производителям в проектах «зеленой» энергетики. При этом для выравнивания условий конкуренции предлагалось ввести санкции против компаний КНР, использующих вопреки законам ЕС принудительный труд, а также нарушающих права человека в цепочке производства солнечной энергии. Но в итоге мнения европейского политического сообщества разделились. Одни говорят о контрпродуктивности поддержки европейских производителей солнечных панелей, поскольку эта отрасль не может конкурировать с Китаем. И приводят статистику, по которой Пекин контролирует более 80 процентов мировых мощностей по производству солнечной энергии в то время, как ЕС производит лишь 3 процента солнечных панелей. Другие же считают, что рынок Евросоюза стал целью массированной атаки значительно более дешевого импорта из третьих стран, который подпитывается колоссальными государственными субсидиями. И приводят в пример таких производителей солнечных модулей, как нидерландская компания Exasun и австрийская Energetic, уже заявивших о своей неплатежеспособности. Считается, что от неравной конкурентной борьбы больше всех страдает Германия, на территории которой находится больше половины мощностей ЕС по производству солнечных модулей.

Берлин срочно начал переговоры со швейцарской компаний Meyer Burger, которая решила закрыть на территории ФРГ один их двух своих заводов по производству солнечных панелей и фотоэлектрических модулей. Руководство Meyer Burger также отказалось расширять производство на оставшемся заводе и перенацелило инвестиции в Колорадо-Спрингс (США), где у швейцарской компании есть аналогичный завод. Два других производителя модулей в Германии, Solarwatt и Heckert Solar, также пригрозили закрытием и инвестиционной паузой. Важная уточняющая деталь: после того, как в 2010 году Европа объявила солнечную энергетику «стратегически развивающейся отраслью», Пекин моментально начал вкладывать в нее миллиардные инвестиции, а производство элементов солнечной энергетики, наряду с литиево-ионными батареями и электромобилями, стало одной из трех ключевых сфер китайского экспорта. По утверждению европейских экономистов, цены на китайские модули в три раза дешевле, чем на их европейские эквиваленты, и продаются ниже себестоимости производства, что однозначно указывает на значительную и стабильную государственную помощь. Помимо этого, как считают эксперты, низкие цены на солнечные модули обусловлены жесткой внутренней конкуренцией среди производителей Китайской Народной Республики, а также более низкими затратами на рабочую силу и экономией за счет масштабов и быстроты внедрения инноваций в солнечные технологии. Символично, что кризис в солнечной энергетике Европы усиливается в момент, когда Брюссель поставил цель увеличить к 2030 году производственные мощности солнечной энергетики до 30 ГВт, для чего по всей территории Евросоюза планируется развернуть солнечные панели мощностью в 750 ГВт. В настоящее время Европа разделена на тех, кто выступает за ограничение китайского импорта и политику протекционизма по отношению к местным производителям, и тех, кто считает, что увеличение производства солнечной энергии — это вопрос глобальной климатический безопасности, а потому выступают категорически против даже временного запрета на импорт китайских солнечных модулей. Комментируя для haqqin.az конфликт европейцев и китайцев, разгоревшийся в борьбе за энергию солнца, Пиппа Галлоп, ведущий специалист по энергетической политике Юго-Восточной Европы в CEE Bankwatch Network, отметила, что, даже несмотря на доминирование китайцев, в Евросоюзе в 2023 году было выработано на 40 процентов солнечной энергии больше, чем годом ранее. «С такими темпами роста производства электроэнергии, компании, устанавливающие солнечные панели, объективно процветают, - считает эксперт. - Зато у компаний, производящих солнечные панели, действительно возникли большие проблемы, поскольку импорт из Китая намного дешевле. Похоже, ситуация ухудшилась после того, как власти в Пекине увеличили субсидии своим производителям. Пока не совсем ясно, что именно ЕС планирует с этим делать. Солнечная промышленность Евросоюза не поддерживает принятие дискриминационных мер против Китая, но, в то же время, требует для европейских компаний:

- государственные гарантии и кредитные линии для производителей солнечных фотоэлектрических систем; - корректировку и продление правил государственной помощи для покрытия текущих расходов предприятий; - обеспечение национального финансирования производства солнечной энергии финансовым инструментом уровня ЕС». По словам Пиппы Галлоп, этот вопросы можно было бы решить и без объявления торговой войны Китаю, путем финансирования этого сектора непосредственно из бюджета ЕС. Как отмечает эксперт, Европа поставила перед собой амбициозную цель полностью перейти к 2050 году к «зеленой» энергетике, то есть, максимально высокими темпами развить выработку электричества из возобновляемых источников энергии, чтобы обеспечить полную независимость от импорта ископаемого топлива. «В стратегии ЕС по солнечной энергии поставлена задача достичь к 2025 году удвоения поставок солнечной фотоэлектрической энергии до 400 ГВт, - говорит Галлоп. - В целом ситуация на рынке солнечной энергии подтверждает реальность этих прогнозов. В 2023 году 20 государств-членов ЕС достигли лучших показателей солнечной энергии, а 25 стран произвели больше солнечной энергии, чем в предыдущем году. Общий парк солнечных фотоэлектрических систем ЕС в настоящее время составляет 263 ГВт, что на 27 процентов больше, чем в 2022-м году. Германия с ее 82 ГВт остается крупнейшим производителем солнечной энергии. За ней следуют Испания (36 ГВт) и Италия (29,5 ГВт)». Как отмечает эксперт, из-за увеличения объемов мирового производства цены на солнечные панели упали в течение 2023 года до рекордно низкого уровня. «Для производителей электроэнергии это позитивная новость, - считает Галлоп. - Но, в то же время, это ставит в сложную экономическую ситуацию местных производителей и провоцирует торговые дискуссии, которые в перспективе могут затруднить внедрение солнечной энергии. Если не будет каких-то торговых войн и санкций, то к 2030 году в ЕС будет развернуто 902 ГВт солнечной мощности». А как же стратегические планы Азербайджана, связанные с экспортом «зеленой» энергии в Евросоюз?