В США разгорается скандал

BBC в своей статье напоминает, что на этой неделе было объявлено, что Минюст США не будет предъявлять Байдену обвинения из-за нарушения правил обращения с совершенно секретными файлами. Однако формулировки из доклада о расследовании спецпрокурора Роберта Хура уже успели вызвать политический скандал в США, отмечается в публикации.

Представители Демократической партии США публично высказываются в поддержку президента Джо Байдена после публикации отчета, в котором он назван «пожилым человеком с благими намерениями и плохой памятью».

Роберт Хур — бывший федеральный прокурор в штате Мэриленд, назначенный на эту должность при администрации Дональда Трампа, — возглавил расследование об обращении Байдена с секретными документами в прошлом году. Опубликованный доклад Хура включал письмо от Белого дома с просьбой пересмотреть комментарии о проблемах с памятью президента «в манере, которая бы не выходила за рамки ваших компетенций и полномочий».

Вице-президент Камала Харрис назвала сделанное Хуром описание Байдена как пожилого человека с плохой памятью «неоправданным, неточным и неуместным».

Харрис, ранее работавшая прокурором, заявила, что «то, как поведение президента было описано в этом докладе, не могло быть более неверным фактически и явно было политически мотивированным». «Когда дело доходит до роли и ответственности прокурора в такой ситуации, хотелось бы ожидать большей добросовестности», — добавила Харрис.

Опрошенные BBC демократы в Вашингтоне также заявили, что, по их мнению, высказывания Хура выходят за рамки расследования.

С начала предвыборной кампании Байдена опасения по поводу его возраста и ментальных способностей высказывались неоднократно. Президенту США 81 год, он всего на несколько лет старше 77-летнего Дональда Трампа — своего соперника на выборах, напоминает BBC.

В докладе, в частности, утверждалось, что в ходе допросов Байден не смог вспомнить, когда он был вице-президентом, а также когда умер его сын Бо. Однако демократы, говорившие с BBC, заявили, что по-прежнему не сомневаются в умственных способностях президента.

Представители Республиканской партии в свою очередь говорят, что замечания Хура добавляют опасений в том, что Байден не может выполнять функции президента.

Обеспокоенность по поводу возраста Байдена является «постоянной проблемой» для его предвыборной кампании, заявил BBC Ларри Сабато, директор Центра политики Университета Вирджинии. Опросы показывают, что Трамп не сталкивается с такой же критикой со стороны избирателей по поводу своего возраста, несмотря на то, что тоже допускает ошибки и оговорки в ходе предвыборной кампании.

В последние месяцы и Байден, и Трамп во время публичных выступлений, несколько раз путали имена мировых лидеров и американских политиков. Однако напыщенность Трампа и его «постоянная позиция в наступлении» могут способствовать восприятию его как более энергичного кандидата, говорит Крис Борик, директор Института общественного мнения колледжа Мюленберга. По его словам, вопросы по поводу возраста похоже не преследуют Трампа так же настойчиво, как Байдена.