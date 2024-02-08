Израиль обстрелял Сирию и Ливан

Агентство SANA со ссылкой на военный источник, в частности сообщает, что авиаудары были нанесены с Голанских высот и причинили «значительный материальный ущерб».

Минобороны Сирии заявило об атаке Израиля по объектам в окрестностях Дамаска. Утверждается, что средства ПВО отразили авиаудар и сбили несколько ракет. Атака осуществлялась со стороны Голанских высот, говорится в публикации Минобороны Сирии в Facebook. Израиль нацелился на объекты в сельской местности Дамаска. В результате нападения был нанесен материальный ущерб.

Также об израильских атаках с воздуха этой ночью сообщают ливанцы. В частности, в сообщениях указывается, что израильскими снарядами было разрушено здание возле Набатеи в южном Ливане.