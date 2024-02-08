Россия «демилитаризирует» Харьков. Погибли дети

Личности погибших устанавливают, среди них, по предварительным данным, двое детей в возрасте четырех и семи лет и шестимесячный младенец.

По меньшей мере семь человек погибли в результате атаки беспилотников на Харьков, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Местные власти сообщали, что три «шахеда» ударили по АЗС в Харькове — в результате попадания разлилось горючее и начался крупный пожар. Загорелись около 15 частных жилых домов.

Россия не комментировала атаку дронов на Харьков.

В Воздушых силах Украины сообщили, что в ночь на 10 февраля россияне атаковали 31 ударным БпЛА типа Shahed-136/131. Сбить удалось 23 беспилотника. Беспилотники были запущены из Балаклавы и мыса Чауда (в Крыму), а также из Курской области России. Основными направлениями ударов были Одесская и Харьковская области.