Российский эксперт о «крупном конфликте» между Баку и Ереваном

«Риска крупного конфликта между Азербайджаном и Арменией я не вижу». Так армянскому изданию News.am заявил председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов.

«Мне кажется, что, как бы странно это ни звучало, обе стороны добились того, чего хотели», – считает Лукьянов.

По его словам, у Армении и Азербайджана неспокойное окружение. «И Ближний Восток, и Средний Восток – все под боком и у Армении, и у Азербайджана. Ввязываться в этой ситуации в какую-то свару (конфликт – ред.) между собой не очень разумно».