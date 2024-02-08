«Работы очень много»: вице-премьер Армении о встрече с Шахином Мустафаевым

В ходе состоявшегося 31 января заседания комиссий по делимитации армяно-азербайджанской границы были обсуждены текущие вопросы, заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

«У нас есть рабочий порядок, одобренный обеими странами. У нас есть договоренность, что мы будем информировать о результатах встреч в тех рамках, которые официально публикуются. У нас пока нет договоренности о следующей встрече, но я думаю, что мы ее организуем в ближайшее время», – цитируют армянские СМИ Григоряна.

Вице-премьер в ответ на заявление замминистра иностранных дел России Михаила Галузина о том, что лишь российская сторона располагает необходимыми материалами для демаркации границы Азербайджана и Армении, заявил, что «для делимитации и демаркации границы нужно много материалов. Работы очень много, и нельзя сказать, что все сосредоточены в одном месте».