Оружие сепаратистов нашли в Ханкенди и Ходжавенде

В результате мероприятий, проведенных накануне сотрудниками полиции в городе Ханкенди, обнаружены и изъяты семь автоматов различных марок, два пистолета, одно ружье, одна граната, один запал, 23 магазина для патронов, 841 патрон различных калибров и другие боеприпасы. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

Кроме того, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Ходжавендского районного отдела полиции, в районе села Киш обнаружены 56 артиллерийских снарядов различного калибра, 16 танковых снарядов.