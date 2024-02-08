Кремль надеется, что Путина услышат на Западе

«Нельзя ожидать, что наша точка зрения будет находить поддержку. Нам главное, чтобы наш президент был услышан. А если он будет услышан, значит, больше людей задумаются о том, прав он или нет. Хотя бы будут думать», - сказал Песков.

Представитель Кремля напомнил слова Путина в интервью Карлсону, что в пропагандистском плане очень сложно противостоять США: «Потому что англосаксы так или иначе владеют всеми крупнейшими вещателями, всеми крупнейшими газетами и так далее. И вот на этом фоне главное - дать возможность людям ознакомиться с нашим мировоззрением. И в этом плане это очень хорошая возможность».