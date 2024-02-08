В Ходжавенде взрыв: есть пострадавший

В Ходжавендском районе Азербайджана произошел взрыв на пчеловодческом хозяйстве, сообщили в региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно сообщению, около 09:30 в полицию поступила информация о взрыве взрывчатки военного назначения на территории пчеловодческого хозяйства в районе села Чартар. В результате взрыва пострадал Самир Алескеров (1996 г.р), мужчина ранен в руку, его доставили в больницу.

Проводится расследование.