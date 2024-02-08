Россия хочет расширить консульское присутствие в Азербайджане

Россия работает над расширением консульского присутствия в Азербайджане и Армении, заявил в интервью ТАСС заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.

«В проработке вопрос расширения нашего консульского присутствия в Азербайджане и Армении, - сказал заместитель министра. - Специфика работы дипломатов в странах СНГ заключается, прежде всего, в том, что это дружественные страны, с которыми нас объединяют многовековая совместная история, глубокое понимание традиций друг друга, общая культура и русский язык».

По словам Галузина, в такой атмосфере «работать, безусловно, комфортнее, чем там, где царят русофобия и подозрительность в отношении наших дипломатов».

«У нас исключительно насыщенная повестка дня, охватывающая самый широкий спектр направлений, - заявил Галузин. - Сближению способствуют тысячи взаимовыгодных проектов, обязательства в сферах обороны и безопасности, культурный диалог, развитые торгово-экономические отношения и туризм. Все это увеличивает рабочую нагрузку на дипломатов и требует расширения штата дипломатических миссий».