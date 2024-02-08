В Кремле пожаловались: США не желают разговаривать с Россией

Власти США «прекрасно знают все основные посылы» президента РФ Владимира Путина, но с их стороны пока нет желания и политической воли к переговорам. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Власти США прекрасно знают нашу позицию, они прекрасно знают все основные посылы Путина», - сказал ТАСС представитель Кремля, отвечая на вопрос, поможет ли интервью российского лидера журналисту Такеру Карлсону донести точку зрения Москвы до Вашингтона.

«И они прекрасно знают то, как он [Путин] относится [к различным вопросам] и что он думает. Это вопрос не знания, а вопрос желания. Желания что-то предпринять, чтобы выйти на переговорный трек. Этого желания и политической воли к этому пока мы не фиксируем», - уверяет Песков.