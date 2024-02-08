МИД России о добровольном исходе армян из Карабаха

Россия готова содействовать возвращению карабах ских армян в регион при их желании. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«К сожалению, большинство карабахских армян покинуло регион. Это был их тяжелый, но добровольный выбор. В связи с этим важно создавать условия для возвращения тех, кто захочет это сделать, при надлежащем обеспечении их прав и безопасности», - сказал Галузин.

По словам замминистра, Россия готова «оказывать всемерное содействие этому процессу, в том числе по линии Российского миротворческого контингента».

Галузин напомнил, что Армения признала территориальную целостность Азербайджана, включая Карабах в его составе, на саммите под эгидой ЕС в октябре 2022 года в Праге. «Сейчас Карабах интегрируется в правовое поле Азербайджана», - заявил замглавы МИД РФ.