Москва хочет улучшить связи с Тбилиси

Россия даже при отсутствии дипломатических отношений намерена и дальше «содействовать нормализации связей с Грузией». Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.

«Что касается дипломатических отношений с Тбилиси, то, как известно, они были разорваны в 2008 году по инициативе режима Саакашвили. К сожалению, возможность их восстановления обставляется политическими требованиями, вступающими в противоречие с новыми реалиями в регионе, - отметил Галузин. - Со своей стороны, невзирая на отсутствие дипотношений, намерены и дальше содействовать нормализации связей с Грузией».

По словам Галузина, «благодаря прагматичной линии грузинских властей был преодолен сложный период в отношениях между нашими странами, вызванный известной провокацией грузинских радикалов в 2019 году. В прошлом году отменен действовавший с 2000 года визовый режим для краткосрочных поездок граждан Грузии в Россию и возобновлено прямое авиасообщение».

Он уверяет, что «эти шаги были положительно восприняты правительством и подавляющим большинством населения Грузии».

«В прошлом году Грузию посетило более 1,4 млн гостей из России. Россияне обеспечивают четверть дохода туристического сектора экономики Грузии. Создан Российско-Грузинский деловой совет при Торгово-промышленной палате России, состоялось уже пять его заседаний».